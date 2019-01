Accumoli di vegetazione sulle pile dei ponti, lavori sul deviatore Marecchia a Rimini

Attualità

Rimini

| 15:21 - 10 Gennaio 2019

Lavori sul deviatore Marecchia a Rimini.

Proseguono in questo periodo i lavori di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua principali della provincia di Rimini, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, gestiti e realizzati dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ex Genio civile).

Attualmente sono in corso i lavori sul deviatore Marecchia a Rimini, nel tratto compreso tra la foce del fiume e il ponte della SS 9 via Emilia, in comune di Rimini, per una lunghezza di circa 2 chilometri.

"L’intervento – dichiara il responsabile del Servizio Area Romagna, l’ingegner Mauro Vannoni - è volto a combinare in modo integrato la sicurezza idraulica, la tutela ambientale e il decoro urbano, che da sempre contraddistinguono l'operato del nostro Servizio".

A livello di sicurezza idraulica, i lavori consistono nella rimozione e nel taglio in alveo di tutto ciò che ostruisce il buon regime idraulico del corso d'acqua, prevenendo l’accumulo di vegetazione sulle pile dei ponti. La tutela ambientale è garantita mantenendo segmenti di vegetazione soprattutto in corrispondenza delle sponde e a contatto con l'acqua. Il decoro urbano è tutelato attraverso la raccolta di quantità notevoli di rifiuti di ogni genere che si trovano durante i lavori.