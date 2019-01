Al via il Sigep, prevista una 'marea' di visitatori: piano per agevolare l’arrivo in Fiera

Attualità

Rimini

| 15:08 - 10 Gennaio 2019

Visitatori all'ingresso di Rimini Fiera in occasione del Sigep 2018.

E’ pronto e potenziato il piano dei trasporti predisposto da Italian Exhibition Group per accogliere gli operatori in visita al 40° Sigep, provenienti da 180 Paesi. Da sabato 19 a mercoledì 23 gennaio 2019 la piattaforma di business mondiale allestita per il foodservice dolce richiamerà decine di migliaia di operatori e quindi sono state messe a punto numerose opportunità per collegare il quartiere con aeroporti, stazioni ferroviarie e alberghi.



Ogni giorno la stazione ferroviaria Rimini Fiera attenderà convogli sia da sud che da nord. Sono 20 le fermate previste da treni Frecciabianca e 112 da treni Regionali, per un totale di 132 fermate nei cinque giorni di fiera.

La stazione si affaccia sull’ingresso Sud del quartiere e la soluzione dell’arrivo in treno è adottata da almeno il 20% dei visitatori.

Dopo il successo dello scorso anno, conferma per il Treno Sigep che collegherà la stazione Rimini Fiera con quelle di Santarcangelo e Cattolica, con fermate anche a Misano, Riccione, Miramare e Rimini Centrale. Si aggiungono quindi altri 30 treni, dieci in più dello scorso anno, che fermeranno a Sigep fra il 19 e il 23 gennaio.



Potenziate le linee di bus n.5 da Torre Pedrera e n. 10 da Miramare. Saranno 340 nelle cinque giornate i passaggi dal quartiere fieristico per le due linee.



Per lo spostamento dei visitatori dagli hotel, sono previsti transfer gratuiti con quattro linee di percorso da Rimini Nord, Rimini Centro e due da Rimini Sud, oltre ad un capolinea alla stazione di Riccione. Sono ben 247 le corse previste per arrivare al quartiere o ripartire verso gli alberghi per questo servizio organizzato ad hoc da Italian Exhibition Group.



Bus navetta sono previsti anche dagli aeroporti di Bologna e gratuiti da Ancona e Orio al Serio. Complessivamente sono previste 131 corse.



Ad attendere i visitatori che raggiungeranno Rimini in auto, gli 11.000 parcheggi del quartiere suddivisi agli ingressi Sud (2.650), Est (3.350) e Ovest (5.000).



Durante i cinque giorni di manifestazione, 2 navette collegheranno i 3 ingressi in maniera continuativa. Saranno attive, inoltre, 2 navette che collegheranno andata e ritorno l’ingresso Ovest al Parcheggio Ovest 4, posto in zona San Martino in Riparotta.



Tutte le informazioni su orari di navette, treni e autobus al link www.sigep.it/visita/info-utili/come-arrivare