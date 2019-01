A Villa Verucchio ritorna la tradizionale ‘Fira de Bagòin’, la Fiera del Maiale

Eventi

VillaVerucchio

| 14:41 - 10 Gennaio 2019

Alcune tradizionali specialità della Fira de Bagòin.

Venerdì 11, Sabato 12 e domenica 13 gennaio si svolgerà a Villa Verucchio la tradizionale Fiera del Maiale "detta Fira de Bagòin". Un'occasione per assaporare i sapori della tradizione romagnola con tantissime specialità cucinate con passione dalle nostre azdore. Dietro ad un evento come la Fiera del Maiale c'è tantissimo lavoro e tante persone che con passione dedicano il loro tempo alla preparazione dei prodotti. Tra i numerosi volontari che lavorano in piena armonia fra cucina, smettitura, montaggio, smontaggio dello stand e delle attrezzature e sistemazione degli ambulanti ci sono tanti giovani, che garantiscono un bel ricambio generazionale e fanno ben sperare per il futuro di queste manifestazioni.

L’edizione 2018 della tradizionale Fiera del Maiale è stata caratterizzata da una grandissima partecipazione e dal consumo, tra vendita al dettaglio e cucina, di 18 quintali di carne, di cui ben 150 chili di ciccioli, 350 uova di sfoglia e 300 uova per i fiocchetti.

Si parte venerdì sera con l'apertura dello stand gastronomico, poi alle 20.00 si balla con l'Orchestra Ricordo Romagnolo.

La grande novità dell'edizione 2019 è l'apertura dello stand gastronomico anche sabato a pranzo dalle 12.00 alle 15.00. Si prosegue con lo spettacolo della scuola di ballo Passi di Stelle alle ore 20.00 e a seguire lo strabiliante show di Bimbobell per grandi e piccini!

Domenica mattina dalle 10.00 si svolgerà la smettitura del maiale con la vendita di carne fresca e stagionata al dettaglio, in piazza si svolgerà il mercato ambulante e dalle 16.00 si canta e si balla con Cristian Casadei e la sua orchestra!

Ingresso libero. Tendone riscaldato.

Ci vediamo a Villa Verucchio per la Fira di Bagòin venerdì, sabato e domenica!

Info: Ufficio IAT - Ass. Pro Loco Verucchio 0541 670222 - FB: La Fira de Bagòin 2019