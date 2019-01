Altra tegola sul Cocoricò, la Procura notifica un sequestro preventivo, le irregolarità nel 2015 e 2016

Cronaca

Riccione

14:30 - 10 Gennaio 2019

La discoteca Cocoricò sulle colline riccionesi.

Dopo la notizia del marchio Cocoricò all’asta assieme a quelli “Titilla” e Memorabilia” legati al noto locale riccionese per un valore di 423.500 euro – l’asta si svolgerà a cura dell’Istituto Vendite Giudiziarie per i Tribunali di Perugia Terni Spoleto – arriva un’altra tegola ed è lo stesso Fabrizio De Meis, general manager Cocoricò, ad annunciare che “un provvedimento di sequestro preventivo è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Rimini. Il perimetro investigativo nel cui ambito l’Autorità Giudiziaria ha adottato la misura è molto circoscritto e riguarda alcune contestazioni di irregolarità tributarie connesse alla società 'Mani Avanti' ed in relazione ai due esercizi 2015 e 2016”. La Procura di fatto contesta a De Meis di essere all’epoca amministratore di fatto della società. I legali stanno già esaminando il provvedimento per valutarne nel dettaglio il contenuto, mentre De Meis si dice “assolutamente sereno e ripongo piena fiducia nel lavoro della Magistratura, certo che, nelle sedi opportune, saremo in grado di far emergere la mia estraneità ai fatti che vengono contestati. Resto a completa disposizione della Procura per contribuire a far chiarezza sulle vicende al vaglio degli inquirenti”.

Tutto avviene dopo la notizia rimbalzata sui quotidiani che vede il marchio Cocoricò, assieme a quelli del Titilla e di Memorabilia, all'asta. I debiti contestati risalirebbero al 2015, quando una società che fa capo al dj Gabry Ponte aveva chiesto un pignoramento rivalendosi sul marchio non potendo farlo sull’edificio perché non è di proprietà di De Meis.