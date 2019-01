Riccione, a Raibano partiti i lavori di riqualificazione del quartiere

Attualità

Riccione

| 14:06 - 10 Gennaio 2019

I lavori in corso a Raibano.

E’ partita la riqualificazione del quartiere di Raibano: sono infatti in corso i lavori di rifacimento ai marciapiedi in viale Fossombrone. Questo è il primo di una serie di interventi che comprendono nuovi marciapiedi, illuminazione, asfalti, verde, sottoservizi e segnaletica. L’area interessata sarà quella delimitata dalle vie Fossombrone, Marche e Falconara. Le prossime settimane, con condizioni meteo favorevoli, si eseguiranno le asfaltature delle strade e dei tappetini dei marciapiedi, a seguire la sostituzione dell’illuminazione pubblica con lampade a Led che, oltre all’area compresa nel progetto di sistemazione del quartiere, verrà estesa alle vie dell’Ecologia e Gradara. I lavori in corso prevedono marciapiedi più larghi, rispetto agli attuali, per assicurare ai pedoni la massima sicurezza rispetto alla circolazione dei veicoli. Sempre in via Fossombrone verranno piantumati nuovi alberi, specie autoctone come frassini che richiedono poca manutenzione e che non danneggeranno la strada. Si metterà mano anche ai sottoservizi e, dal punto di vista della viabilità lenta, alla realizzazione di due nuovi tratti di piste ciclabili: dal sottopasso dell’autostrada in viale dell’Ecologia a viale Fermo e in via Falconara fino a via San Leo.