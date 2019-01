Unione tra musei, gemellaggio tra Verucchio, Concordia Sagittaria, Belmonte Piceno e Vetulonia

Turismo

Verucchio

| 11:59 - 10 Gennaio 2019

Belmonte Piceno, 'patto d’amicizia' musei archeologici.

Il Museo di Verucchio apre questo 2019 con una trasferta. Destinazione Concordia Sagittaria, cittadina veneta che dal 2017 ha stretto insieme a Verucchio, Belmonte Piceno (FM) e Vetulonia (GR) un “patto d’amicizia” per la valorizzazione e promozione dei rispettivi musei archeologici, accomunati dal tema dell’ambra e del suo utilizzo in passato. Nella giornata di domenica 13 gennaio sarà Concordia ad ospitare un incontro dedicato ai quattro musei gemellati, a rinnovo del patto d’amicizia. Questi sono “i musei che non dormono”, come li ha definiti Piero Pruneti, direttore della rivista Archeologia Viva, in occasione del precedente incontro dei 4 musei gemelli tenutosi proprio a Verucchio lo scorso ottobre in occasione della Festa della Storia. La tavola rotonda approfondirà tematiche relative all’Archeologia come bene “Comune”, proprio a partire dall’esperienza di queste piccole ma importanti realtà che, anche in sinergia tra loro, mettono in atto iniziative di promozione e valorizzazione dei territori a partire dal proprio patrimonio storico-culturale, vera risorsa per il futuro delle comunità locali. Alla tavola rotonda sarà presente lo stesso Piero Pruneti, oltre ai rappresentanti dei 4 comuni e dei rispettivi musei.