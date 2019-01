Auto senza revisione, patenti ritirate, guida senza cintura: superlavoro per la Municipale di Rimini

Cronaca

Rimini

| 11:56 - 10 Gennaio 2019

Controlli della Polizia Municipale.

Auto senza revisione, patenti scadute, veicoli rimossi perché in sosta agli incroci, guida senza cintura di sicurezza, sono state le maggiori infrazioni che nella giornata di mercoledì gli agenti del Reparto Mobile della Polizia municipale hanno riscontrato nel corso dei controlli effettuati per il rispetto delle disposizioni del Codice della strada.

Quattro le pattuglie del reparto mobile in servizio sulle principali arterie cittadine specializzati nel controllo al codice della strada che ha portato, tra le altre infrazioni contestate in termini di velocità e rispetto della segnaletica, a constatare infrazioni a quattro automobilisti, sorpresi a circolare senza aver effettuate la revisione periodica della vettura. Tre, invece, le patenti ritirate perché scadute, mentre quattro veicoli che sostavano in corrispondenza di incroci cittadini sono stati rimossi. Sei le violazioni contestate per guida senza l’utilizzo delle cinture di sicurezza.

Un’attività che proseguirà nei prossimi giorni per garantire, col rispetto delle disposizioni, la maggiore sicurezza della circolazione stradale, specie con l’obiettivo di sanzionare la infrazioni più gravi che concorrono a causare gli incidenti stradali come la guida con telefonino o la velocità