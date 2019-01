Nuovo main sponsor per Rinascita Basket Rimini: trovato accordo con Albergatore Pro

Sport

Rimini

| 11:29 - 10 Gennaio 2019

La presentazione al Teatro Galli del main sponsor del basket riminese.

Presentato giovedì mattina al Teatro Galli di Rimini il nuovo main sponsor di Rbr Rinascita Basket Rimini: si tratta di Albergatore Pro. Una società di formazione per albergatori professionisti nata nell’agosto 2015 da un’idea del riminese Gian Marco Montanari e del riccionese Daniele Sarti. Attualmente il gruppo Albergatore Pro conta 3.700 iscritti.



Intanto Luca Bedetti dovrà stare fuori per cinque settimane. Impietoso l'esito della visita specialistica a cui l'esterno è stato sottoposto dal dottor Diego Ghinelli dopo la frattura della falange distale del dito medio della mano destra procuratosi nella rifinitura del match contro Fiorenzuola. Già nei prossimi giorni il giocatore potrebbe essere operato. Se tutto andrà per il verso giusto Bedetti dovrebbe tornare in campo ad Anzola, il 23 febbraio oppure nel match successivo contro il Guelfo del 10 marzo. Nel frattempo la società sta con gli occhi aperti sul mercato.