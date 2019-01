Biblioteca comunale Riccione: lavori di riordino nella sezione Prime Letture

Attualità

Riccione

| 11:16 - 10 Gennaio 2019

Biblioteca di Riccione.

Nei prossimi giorni alcuni locali della biblioteca comunale saranno interessati da interventi di rinnovo e riordino che implicano la chiusura della sezione coinvolta. In particolare, nelle giornate di sabato 12, lunedì 14 e martedì 15 gennaio non sarà fruibile per lavori la sezione Prime Letture (bambini da 0 a 6 anni). Al termine dell'intervento la sezione risulterà ampliata nella superficie espositiva e arricchita dai nuovi recenti acquisti.

Tutte le altre sezioni della biblioteca saranno normalmente attive e funzionali.