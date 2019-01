Il Retina Cattolica Volley torna in campo, arriva la capolista

Sport

Cattolica

| 10:13 - 10 Gennaio 2019

Foto di gruppo della squadra.

Dopo la pausa natalizia e il turno di riposo, il Retina Cattolica Volley torna in campo in questo inizio 2019 per affrontare la capolista Fenix Faenza (si gioca sabato alle 19, palazzetto dello Sport di via Salvo D'Acquisto). Ma le ragazze di Matteo Costanzi, che vantano un percorso nel campionato di serie C di tutto rispetto, con cinque vittorie consecutive, proveranno senza indugi a mettere in difficoltà le avversarie. "Per ora Faenza ha dimostrato di essere la squadra più regolare di tutte, non a caso è prima con una sola sconfitta – dice l'allenatore Costanzi - E' ben strutturata, ha due elementi già pronti per un'eventuale B2. E' la squadra più completa sia a livello di sestetto, che di panchina. E sta facendo il campionato che ci si aspettava". In casa del Retina "l'entusiasmo non manca – continua Costanzi – La pausa è arrivata a pennello, in quanto avevamo bisogno di ricaricare le batterie dal punto di vista mentale e fisico. Abbiamo perso un po' il ritmo, ma dall'altro lato ci siamo allenati regolarmente sotto le vacanze di Natale, a parte la settimana festiva. Abbiamo ripreso alcuni aspetti tecnici, continuando a lavorare a livello fisico, siamo pronti per questa ennesima battaglia. Le ragazze sanno chi avremo di fronte, ma non ci daremo per vinti. Speriamo che il Faenza, che ricordiamo ha già giocato il 5 gennaio, vincendo, e riprendendo il ritmo partita, ci lasci una stradina, poi dovremo essere noi bravi ad entrarci e non uscirci più a fino al termine della gara".

Retina Cattolica Volley: Alice Campana (centrale), Ilaria Ottaviani (libero), Martina Delbianco (libero), Cristina Bacciocchi (banda), Michela Gennari (centrale), Giulia Spreghini (banda), Francesca Fanelli (centrale), Chiara Campana (alzatrice), Elena Franchi (alzatrice), Arianna Meliffi (opposto), Noemi Giusti (opposto), Giulia Micheletti (banda). 1° allenatore: Matteo Costanzi, 2° allenatore: Gianluca Tofani.