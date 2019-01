Va fuori strada con l'auto in una zona impervia, trovata dopo oltre 24 ore

Cronaca

Ancona

| 10:01 - 10 Gennaio 2019

Elicottero Carabinieri.

Da martedì mattina non si avevano più notizie di una signora 47enne residente in Valconca a Saludecio. La donna è stata ritrovata mercoledì pomeriggio in una strada sterrata nei pressi di San Savino di Montecolombo. Secondo quanto ricostruito la 47enne si era allontanata da casa nella mattina di martedì a seguito di una crisi familiare. Dopo aver percorso in auto diversi chilometri ha preso una strada secondaria finendo fuori strada e non riuscendo più ad uscire dal mezzo. Ha così dato l'allarme chiamando il 112 non riuscendo però ad essere precisa riguardo dove si trovasse. I Carabinieri di Riccione hanno setacciato per ore la zona senza riuscire a rintracciarla. E' stato grazie all'intervento dell'elicottero che, nel pomeriggio di mercoledì, la signora è stata individuata in una strada nei pressi del lago di Montecolombo e tratta in salvo. A causa delle difficoltà di localizzazione, la donna è stata costretta a passare la notte nell'auto al freddo. Le sue condizioni fortunatamente non desterebbero preoccupazioni.