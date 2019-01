Furto in casa anche all'ora di cena, sos da Spadarolo e Vergiano

Cronaca

Rimini

10 Gennaio 2019

Furto in un appartamento.

Situazione tesa nelle frazioni di Spadarolo e Vergiano. Sono tanti gli episodi di furto ed effrazione avvenuti quasi quotidianamente nella zona "anche in orari "insospettabili", tipo all'ora di cena" scrive Alessio Nucci portavoce del Comitato Spadarolo Vergiano. "I residenti hanno bisogno di risposte concrete da parte di chi è responsabile della loro sicurezza." I cittadini si rendono conto della scarsità di mezzi e personale dei responsabili dell'ordine pubblico ma chiedono comunque "maggiore attenzione ed un aiuto concreto da parte delle Forze dell'Ordine". Nei prossimi giorni verrà consegnato un esposto firmato dai residenti per chiedere un incontro pubblico con Sindaco, Prefetto, Questore, Comandante dei Carabinieri e Comandante della polizia Municipale di Rimini. "ci dovranno aiutare a capire quali sono i mezzi per prevenire o affrontare determinate spiacevoli sorprese. Ci aspettiamo da parte loro una presa di responsabilità ed una risposta affermativa alla nostra richiesta di collaborazione".