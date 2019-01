Riccione, rapinò due giovani con un complice la notte di Halloween del 2013: arrestato dai Carabinieri

Cronaca

Riccione

| 07:10 - 10 Gennaio 2019

Pattuglia dei Carabinieri.

Dopo cinque anni, è finito in carcere uno degli autori di una rapina compiuta la notte di Halloween del 2013 davanti a una discoteca di Riccione. Trentenne marocchino, in regola con le norme di soggiorno, è stato arrestato martedì a Castiglione dei Pepoli, Appennino bolognese, dove abita e lavora come operaio. I Carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione che prevede per l'uomo una pena di tre anni e 12 giorni per concorso in rapina e lesioni aggravate, da scontare in carcere. Insieme a un complice, all'uscita del locale notturno aveva rapinato due giovani, uno dei quali era rimasto leggermente ferito con una coltellata.