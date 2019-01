Calcio Eccellenza, il Cattolica travolto in Coppa Italia dal Castelfranco: 3-0

Sport

Cattolica

| 22:54 - 09 Gennaio 2019

Il tecnico del Cattolica Calcio Bebo Angelini.

Ennesima sconfitta per il Cattolica, questa volta nella

semifinale di Coppa Italia, contro il Castelfranco (3-0) capace, tramite uno straordinario primo tempo, di domare il Cattolica nel ritorno della semifinale di Coppa qualificandosi così per l'atto conclusivo contro la Bagnolese. La vincitrice affronterà nella fase nazionale il Montignoso . Pronti via e un magico Cozzolino con due punizioni lancia i compagni, andando a segno su calcio piazzato sia al 10' che al 19'. Non paghi i biancogialli attaccano ancora e, prima dell'intervallo, calano il tris chiudendo la contesa grazie al sigillo di Budriesi, in goal di testa su corner (42'). In precedenza il Cattolica si era fatto pericoloso con Pari (respinta di Treggia di piede).

Nella ripresa Sorrentino e compagni, forti del vantaggio, continuano a gestire in maniera eccelsa la manovra, controllando match ed iniziative dei romagnoli. Il Cattolica ha cercato di accorciare le distanze con Protino (tiro a lato), e Sylla (fuori), nel recupero con Mercuri e con Bartomioli che ha colpitoi il palo esterno.

Intanto è saltato l'arrivo dell'attaccante Wilfried Guehi l'arrivo di per problemi di tesseramento. Piove sul bagnato.



IL TABELLINO

VIRTUS CASTELFRANCO-CATTOLICA 3-0

Virtus Castelfranco: Treggia, Hasanaj, Budriesi, Zito (59' Altariva), Sorrentino, Ferrari, Cozzolino, Tardini (87' Sadik), Cissè (74' Ierardi), Raggi (76' Martina), Assouan (83' Faccenda). A disp: Gibertini, Sadik, Caselli, Caesar, Altariva, Faccenda, Zinani, Martina, Ierardi. All Fontana

Cattolica: Rossini, Casolla, Pasini, Fiaschini (70' Mercuri), Sale, Scoccimarro, Sylla, Pari (70' Bartomioli), Protino, Palazzi, Bara. A disp: Tarsi, Marretti, Mercuri, Bartomioli, Amati, Di Addario, Bacchielli All Angelini

Marcatori: 10' e 19' Cozzolino, 42' Budriesi

Ammoniti: Pasini, Altariva