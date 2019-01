Capo della Polizia Gabrielli: "Per nuova Questura Rimini spero anno definitivo"

Attualità

Rimini

| 20:25 - 09 Gennaio 2019

Il capo della Polizia, Franco Gabrielli (Ansa).

La vicenda del trasferimento della Questura di Rimini è, a livello nazionale, forse la "più incresciosa". Lo ha detto, a margine del congresso del Silp Cgil in corso proprio nella città romagnola, il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, secondo cui sarebbe "alle viste" una soluzione intermedia così da trovare una conclusione in tempi brevi considerando il 2019 come l'anno "definitivo". Sulla Questura di Rimini, ha argomentato, "ho parlato con il Prefetto e con il Questore": sull'opzione di uno spostamento nella sede "Inail, la cattedrale nel deserto le tempistiche sono più importanti, quindi stiamo chiudendo per la soluzione intermedia" che vede "eliminare le cinque locazioni e ricondurle in maniera unitaria. Siamo alle viste". D'altronde, ha proseguito Gabrielli, quella di "Rimini la cito sempre quando vado in giro per l'Italia perché in senso assoluto è forse la situazione più incresciosa". Per altro in "una realtà che con i nuovi organici questa Questura farà un salto numerico molto importante. I colleghi - ha sottolineato - devono vivere una condizione di dignità non solo per loro ma anche per i cittadini e per le centinaia di migliaia di persone che affollano questa provincia nel corso dell'anno. Per noi - ha concluso - è una priorità e spero vivamente che questo sia l'anno definitivo".