Viserbella, ferrovie al lavoro per messa in sicurezza del sottopassaggio grazie alle segnalazioni

Attualità

Rimini

| 17:54 - 09 Gennaio 2019

Sottopassaggio di via Genghini a Viserbella.

Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) effettuerà lavori per la messa in sicurezza del sottopassaggio di via Genghini a Viserbella, ma l'intervento sarà eseguito a ridosso del Sigep. Il Comitato Turistico Pro Loco di Viserbella chiede che i lavori siano sospesi dal 16 al 24 gennaio, per poi essere ripresi il 25 gennaio, a fiera conclusa. "Siamo felici che le nostre segnalazioni, unite a quelle dei cittadini, abbiano portato Rfi ad intervenire finalmente per la sistemazione del sottopasso di via Genghini, per troppo tempo trascurato e lasciato in stato di abbandono", scrive il presidente Benaglia, aggiungendo però: "Quello che non vogliamo è che un evento così positivo si trasformi in un enorme disagio per l’accoglienza turistica".