Il campo sportivo di Secchiano si rifà il look e diventerà un centro all'avanguardia

| 06:33 - 10 Gennaio 2019

L'attuale campo sportivo nella frazione di Secchiano di Novafeltria.

Anche il Comune di Novafeltria avrà la sua 'cittadella' del calcio. La regione Emilia Romagna ha infatti dato il via libera al co-finanziamento del progetto relativo al centro sportivo della frazione di Secchiano, area collegata alla Marecchiese e con un ampio spazio per il parcheggio delle automobili. L'intervento costerà 270.000 euro: 190.000 euro saranno finanziati dalle regione, per la rimanente parte il Comune di Novafeltria sta valutando le soluzioni, ma quella più probabile è un bando per l'affidamento e la gestione dei campi. Chi investirà i rimanenti 80.000 euro, otterrà la gestione della struttura. I lavori saranno rilevanti: il campo da calcio centrale sarà dotato di illuminazione, il campetto adiacente sarà riqualificato in campo da calcio a 8, con terreno sintetico e a sua volta dotato di illuminazione. Gli spogliatoi saranno ampliati e sarà creato un nuovo ambulatorio medico. In sostanza tutti gli interni saranno rivisti e riqualificati. Il Comune di Novafeltria affiderà l'incarico a un progettista, in seguito i lavori saranno appaltati: l'obiettivo è concludere i lavori alla fine del 2019. E il vecchio Comunale di via Superga, a Novafeltria? Nessuna "demolizione" in vista, anche se il campo è stato dichiarato non a norma dalla Figc. Colpa del muretto nei tre lati: per questo il Novafeltria Calcio è in attesa del via libera, della stessa Figc, per poterlo rimuovere.