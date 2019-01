Italia primo paese europeo per numero di bici prodotte: operatori a confronto a Rimini

Attualità

Rimini

| 16:45 - 09 Gennaio 2019

Uomo in bicicletta (foto di repertorio).

Sono oltre 600, da tutta Italia, gli operatori che si sono iscritti alla terza edizione di 'BiciAcademy', in programma a Rimini il 13-14 gennaio. Workshop, seminari, confronto con esperti e consulenti animeranno l'evento, organizzato da Confindustria Ancma (l'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori). Al centro dell'attenzione le nuove tendenze commerciali: da come cambierà il negozio di bici del domani, fino all'utilizzo di social e marketing territoriale per promuovere i propri prodotti, senza dimenticare gli aspetti finanziari e quelli tecnici, strettamente legati alla gestione dell'officina. "BiciAcademy è un'opportunità formativa unica in Italia", sottolinea il presidente di Ancma, Andrea Dell'Orto: "Un'occasione innovativa per migliorare la rete di vendita, accrescere le opportunità di business e dare più valore alla professionalità e alla passione dei negozianti". L'Italia, infatti, resta il primo Paese europeo per numero e qualità di bici prodotte: un mercato che vale circa 1,35 miliardi e può contare su 7.000 addetti e 2.800 punti vendita.