Nuoto Master, Polisportiva Riccione al 5° posto dei Campionati Italiani Uisp

| 15:42 - 09 Gennaio 2019

Lorena Sfreddo e alcuni "riccionesi d’adozione" a Bologna.

L’amore per la Perla Verde non conosce confini e porta la Polisportiva Riccione a conquistare il 5° posto per società ai Campionati Italiani UISP invernali di nuoto Master che si sono svolti lo scorso fine settimana a Bologna. Il merito per i 302 punti ottenuti (frutto di 10 ori, 7 argenti e 3 bronzi) in 29 gare disputate va ascritto agli atleti lombardi “riccionesi d’adozione” che già dallo scorso anno si sono tesserati con la sezione nuoto Master della Polisportiva Riccione e che in questa occasione, a causa delle defezioni dei nuotatori “riccionesi doc” molti dei quali impegnati al lavoro per le festività, hanno tenuto alta la bandiera di Riccione nella kermesse nazionale UISP.

Il nutrito gruppo di Master proviene da diverse zone della Lombardia, dalla provincia di Milano a quella di Monza-Brianza, fino a Varese e durante l’anno si allenano nelle varie realtà del loro territorio. Ma le amicizie nate negli anni durante le gare allo Stadio del Nuoto, le giornate di allenamento/vacanza trascorse a Riccione e l’amore per la Perla Verde hanno portato questo gruppo di atleti capitanato da Raoul Rossi ad unirsi per gareggiare nel nome di Riccione. Il gemellaggio va a gonfie vele e i risultati sportivi ne confermano le grandi potenzialità. La Polisportiva Riccione si conferma così ai vertici della classifica nazionale UISP dietro a Florence Klab, Polisportiva Masi, CN Uisp Bologna e Bibbiena Nuoto.