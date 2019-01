VIDEO Auto si ferma sull'A14 per un avaria, travolta da un pullman di turisti: 5 feriti

Cronaca

Rimini

| 15:35 - 09 Gennaio 2019

Soccorsi incidente in A14.

Un grave incidente è avvenuto intorno alle 13.15 di mercoledì sull'A-14, tra Rimini Sud e Riccione, in direzione Ancona, al km 130. Un autobus pieno di turisti ha tamponato un'automobile Volkswagen, che si sarebbe fermata in corsia per un'avaria: la vettura, per l'impatto, è stata catapultata contro un new Jersey. Sarebbero cinque le persone ferite, quelle a bordo dell'auto, trasportate agli ospedali Bufalini di Cesena e Infermi di Rimini. L'incidente ha provocato code di diversi km tra Rimini Nord e Riccione, durante le operazioni di soccorso. Intorno alle 15.30 autostrade per l'Italia segnala ancora una coda di 2 km tra Rimini Nord e Rimini Sud. Sul posto, oltre al personale medico, la Polizia Autostradale e i Vigili del Fuoco.



Seguirà servizio video