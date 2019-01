Calcio, primo allenamento al Neri per i neo acquisti Piccioni e Nava. Mirino su Palermo

Sport

Rimini

| 17:07 - 09 Gennaio 2019

Piccioni e Nava, i due nuovi acquisti del Rimini.

Martedì pomeriggio allo stadio Romeo Neri per la ripresa degli allenamenti c'èrano i due nuovi arrivati, l'attaccante Gianmarco Piccioni e il difensore Valerio Nava per il quale sono state formalizzate le pratiche di svincolo e il tesseramento (contratto fino a giugno 2020). Presente alla'allenamento il presidente del club Giorgio Grassi. Giovedì in sede è annunciata una conferenza stampa per la presentazione dei due nuovi e sarà l'occasione per Grassi di fare il punto sul mercato. Non si è allenato Buonaventura alle prese con un forte torcicollo. L'attaccante è in partenza, in realtà il fatto di essere stato utilizzato nell'ultima partita dell'anno a Renate gli ha tagliato molte possibilità: può essere disponibile solo dal 27 gennaio. E pensare che a tempo debito si sarebbero potute aprire possibilità importanti: Modena, Reggiana, Bari, Rezzato. Si vedrà.



LE TRATTATIVE Sfumato Guidetti, per il centrocampo uno dei nomi caldi è quello di Simone Palermo, classe 88, una vecchia conoscenza del Rimini: nel 2007-2008 arrivò in Riviera dalla Primavera della Roma, ma la sua fu una fugace apparizione. Buona la sua carriera tra C e B. L'anno scorso in uscita dall'Entella ha chiuso la stagione a Ravenna (7 pfresenze). Ora è alla Viterbese. E' un centrocampista dai piedi buoni. Il ds Pietro Tamai oggi era a Milano per definire qualche trattativa, in entrata e in uscita. Lo stesso Cori, a quanto pare, poteva essere un obiettivo supplementare.



GLI ALTRI AFFARI Come annunciato da Altarimini.it, Sacha Cori è andato all'Albinoleffe dal Monza in prestito. Intanto c'è un giallo Costantino: il bomber era atteso a Teramo per l'allenamento ma non si è presenatto. Pare che la Triestina abbia rilanciato per arrivare al bomber in uscita dal Sud Tirol. Il Ravenna ha ufficializzato Salvatore Esposito dalla Spal. L'attaccante Magrassi è diretto all'Arzachena. Il Monza - per non farsi mancare nulla - prenderà anche il terzino sinistro 1996 Armando Anastasio dal Cosenza (ma è del Napoli).



Il Pordenone forza per l'attaccante Mokulu, del Carpi ed è molto vicino anche a Matteo Rover, classe 1999, attaccante esterno di proprietà dell’Inter e in prestito a Vicenza. Sul centrocampista Daniele Giorico del Carpi c'è la Virtus Verona. Altro colpo della Ternana: il centrocampista svincolato Fabrizio Paghera diretto alla Reggina è vicino alla firma con la Ternana. Il Vicenza è sulla mezzala Gianluca Sansone del Novara. Per Tommaso Ceccarelli del Piacenza in corsa ci sono Viterbese e Vicenza.



SERIE D Il Forlì ha comunicato l’arrivo in prestito dalla Virtus Entella del portiere Tommaso Aglietti (foto gallery), figlio d'arte: suo padre è Alfredo, tecnico e prima attaccante. Il giocatore 19enne nato a Montevarchi, è cresciuto nei settori giovanili di Inter, Empoli e Virtus Entella che ne detiene il cartellino. All’inizio di questa stagione ha giocato sempre in prestito al Garrovano, squadra di serie D girone E, collazionando una sola presenza.

PECCI NELLA RAPPRESENTATIVA DI LEGA PRO 17 Soddisfazione per il settore giovanile biancorosso per la convocazione di Alessandro Pecci, giocatore della squadra Under 17 allenata da Gabriele Vanni, nella rappresentativa Under 17 della Lega Pro. Per l'attaccante Pecci due giorni di stage e mercoledì pomeriggio amichevole contro la rappresentativa Under 17 – Area Sud della Lega Pro.

Stefano Ferri