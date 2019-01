San Giovanni, 700mila euro dalla regione per interventi in alcune aree del comune

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:40 - 09 Gennaio 2019

Il vicesindaco Michela Bertuccioli e il sindaco Daniele Morelli.

Venerdì 11 Gennaio alle ore 20.45, presso la Sala del Consiglio Comunale di San Giovanni in Marignano, l'Amministrazione Comunale presenterà alla cittadinanza il progetto per la rigenerazione urbana, grazie al quale ha ottenuto un finanziamento regionale di € 700mila.

San Giovanni in Marignano ha partecipato al bando in attuazione della L.R. n. 24/2017 recante “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, finalizzato a promuovere misure a supporto di strategie di rigenerazione urbana e territoriale, volte a orientare pratiche e modalità d'intervento per la qualità urbana e la sostenibilità ambientale. Gli interventi, per San Giovanni, riguardano la riqualificazione delle aree attorno alla Biblioteca comunale, tra la Biblioteca e la sede comunale, il completamento della parte pedonale di via Fosso del Pallone e la rifunzionalizzazione dell'ex sede comunale di Piazza Silvagni. La cittadinanza è invitata alla massima partecipazione.