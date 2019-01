Oltre 1300 partecipanti e 45 squadre a Bellaria al torneo di volley dell'epifania

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:44 - 09 Gennaio 2019

Una fase di gioco di Happyfania edizione 2019.

Si è conclusa sabato 5 gennaio la 7^ edizione di Happyfania Volley powered by Cisalfa Sport, il torneo indoor di pallavolo giovanile organizzato da Kiklos in collaborazione con Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina.



Tre giornate di partite, iniziate giovedì 3 gennaio, caratterizzate da una grande partecipazione di pubblico, dove i giovani atleti hanno dato spettacolo su ben 17 campi da gioco nei territori di Bellaria Igea Marina, Rimini e Savignano sul Rubicone. Lo spettacolo è stato anche fuori dal campo, con famiglie dei partecipanti e intere squadre che hanno visitato i presepi dislocati sulla riviera romagnola e la festa Happyfluo tenutasi al Palacongressi di Bellaria Igea Marina la sera del 4 gennaio, in cui musica e colori hanno fatto da cornice all’aggregazione di diverse centinaia di giovani pallavolisti partecipanti.



La manifestazione ha avuto un notevole impatto anche dal lato turistico oltre a quello sportivo, con 45 Società pallavolistiche per una totale di 1300 persone partecipanti che hanno soggiornato in 20 strutture ricettive dislocate tra Bellaria Igea Marina e Rimini; la provenienza ha coperto gran parte del territorio italiano, con società sportive provenienti sia dal nord come Lombardia e Veneto, fino al sud come Umbria, Abruzzo e addirittura dalla Campania.



Le 74 squadre partecipanti hanno dato vita a un totale di 230 partite disputate in tre giorni suddivise in sette categorie di gioco (Under 13/14/16/18 femminile e Under 14/16/18 maschile). Il consueto gran finale con le premiazioni si è tenuto al Palasport di Bellaria Igea Marina sabato 5 gennaio. Premiata anche la società proveniente da più lontano (Volley Meta Napoli) e la squadra più giovane assoluto (Volley Segrate 1978 Under 13F).



Queste le squadre vincitrici in ogni categoria: U13F – Teodora MIB Service (RA); U14F – Volley Segrate 1978 (MI); Under 14M – Dinamo Bellaria (RN); U16F - VBest 16 (MB); Under 16M – Dinamo Bellaria (RN); Under 18F – Sanda Volley (MB); Under 18M – Dinamo Bellaria (RN).



Gli organizzatori si sono avvalsi della preziosa collaborazione di Cisalfa Sport, main sponsor della manifestazione e che ha vestito giocatori e dirigenti con abbigliamento marchiato Happyfania Volley. Sono state coinvolte anche aziende del territorio bellariese, eccellenze nel loro settore come “La Casalinga” e “Taverna da Bruno ristorante-pizzeria”.



Le emozioni dei tornei organizzati da Kiklos continuano con la prossima manifestazione in programma a Bellaria Igea Marina dal 23 al 25 aprile, lo Young Volley on the beach powered by Cisalfa Sport.