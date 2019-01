Cento giovani talenti sul palco del teatro della Regina di Cattolica, tra danza e canto

Eventi

12:21 - 09 Gennaio 2019

Sergio Casabianca.

Sabato 12 gennaio, dalle ore 21, al Teatro della Regina di Cattolica, si terrà lo spettacolo organizzato grazie alla collaborazione e partecipazione di diverse associazioni del territorio, che da sempre lavorano con giovani artisti e in generale con i ragazzi, con lo scopo di sensibilizzarli all’associazionismo. Diverse le discipline che si alterneranno nelle due ore di spettacolo: danza, canto, ginnastica artistica e recitazione.



Circa 100 i ragazzi che si esibiranno sul palco, tutti giovani talenti, dai 5 ai 20 anni.

In scena i ragazzi e le ragazze del “Regina Centro Danza di Erika Rifelli, dell’Atletica 75, di Vivi la Crescita e Atti Matti. special guest della serata Sergio Casabianca, presidente dell’associazione culturale Sorrido Libero e fondatore della Onlus Una Goccia per il Mondo, cantautore e attore teatrale che nel 2018 ha riempito le piazze riminesi.



“Abbiamo fortemente voluto questa serata, perché crediamo che fare rete fra piccole realtà, possa portare alla realizzazione di grandi obiettivi. Ci conosciamo tutti e spesso ci muoviamo singolarmente invece, questa volta, abbiamo voluto presentarci in gruppo, tutti uniti affinché questa serata possa diventare un evento sempre più grande e consolidato nel tempo, con una data all’anno a calendario. Il ricavato della serata servirà, infatti, a finanziare un’altra data. - Racconta Maurizio Lugli, presidente dell’associazione Cattolica per la Tanzania, che continua - Abbiamo volutamente messo un biglietto di ingresso con una cifra simbolica, 10 euro, affinché tutti possano venire a vedere lo spettacolo e sostenere i giovani nel loro impegno in discipline che richiedono studio e costanza. Il futuro sono loro e il nostro compito è quello di trasmettere i valori che abbiamo avuto la fortuna di apprendere e vivere nella nostra vita fino ad oggi. Vi aspettiamo numerosi, i ragazzi saranno sicuramente fieri di ricevere i vostri applausi.”



Ingresso 10 euro

Per info e prenotazioni: 39 338 316 0142