Rapinò un negozio in centro a Rimini, scovato dai Carabinieri 35enne con precedenti

Cronaca

Rimini

| 12:01 - 09 Gennaio 2019

Posto di blocco dei Carabinieri.

Mercoledì mattina i Carabinieri della Stazione di Rimini Porto, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato e arrestato, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, F. C. 35 anni, originario di Faenza ma riminese di adozione, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. L’uomo deve scontare la pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione perché, con sentenza passata in giudicato, è stato riconosciuto definitivamente colpevole dei reati di rapina e lesioni personali commessi a Rimini nel novembre 2013 quando rapinò un esercizio commerciale del centro.

"L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante" si legge nella nota dell'Arma "sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di legalità avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati".