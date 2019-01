Rimini: due escursioni del Wwf, Parco del Sasso Simone Simoncello e Monte Fumaiolo

Eventi

Rimini

| 09:19 - 09 Gennaio 2019

Sasso Simone Simoncello.

Domenica 13 Gennaio il WWF Rimini effettua un’escursione nel Parco del Sasso Simone Simoncello, La partenza è da Passo Cantoniera, si cammina sul sentiero 121 fino al bivio col 95 per Monte Canale e Miratoio, continuando sul 17 si passa dal Simoncello e Banditella per il ritorno alla Cantoniera dal 118. Il percorso è ad anello per una lunghezza totale di 15 Km. e un dislivello di 700 m Tempo 6 h. Abbigliamento da trekking adatto alla stagione e scarpe da trekking con fondo antiscivolo, pranzo al sacco, riserva d'acqua, viaggio con mezzi propri. Il punto di ritrovo per la partenza, è a Rimini al parcheggio in via Euterpe a Sx dell’ex cinema Astoria davanti alla Farmacia, alle ore 8,30. Saranno possibili variazioni di itinerario dettate dalle condizioni meteorologiche. Per contatti e ulteriori informazioni, cell. 331 4180104, Chiti Stefano.



Domenica 20 Gennaio il WWF Rimini effettua un’escursione nella zona del Monte Fumaiolo. La partenza è da Sorgente Campaccio, si cammina sul sentiero 133 fino alla Sorgente della Radice, qui si devia per Sorgente della Moia e Ripa della Moia, dal sentiero 127 con un breve furi sentiero lungo il fosso Buglione si raggiunge il rifugio Giuseppe, dal 131 e 129 pere Faggio Scritto, il ritorno dal 125 per Pian dei Petricci e Eremo di S.Alberico. Il percorso è ad anello per una lunghezza totale di 13 Km e un dislivello di 500 m. Tempo 5/6 h. Abbigliamento da trekking adatto alla stagione e scarpe da trekking con fondo antiscivolo, pranzo al sacco, riserva d'acqua, viaggio con mezzi propri. Il punto di ritrovo per la partenza, è a Rimini al parcheggio in via Euterpe a Sx dell’ex cinema Astoria davanti alla Farmacia, alle ore 8,30. Saranno possibili variazioni di itinerario dettate dalle condizioni meteorologiche. Per contatti e ulteriori informazioni, cell. 331 4180104, Chiti Stefano.