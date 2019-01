Calcio C, mercato dei bomber: Cori all'Albinoleffe ritrova mister Marcolini, Jefferson al Giana Erminio

Sport

Rimini

| 21:31 - 08 Gennaio 2019

L'attaccante del Santarcangelo Sacha Cori con la maglia del Santarcangelo: va all'Albinoleffe.





Si va delineando il quadro dei bomber. Guidone dal Padova è diretto verso Alessandria; Cori dal Monza raggiunge mister Marcolini all'Albinoleffe (il mister lo ha allenato a Santarcangelo), Jefferson dal Monza approda al Giana Erminio. Mokulu o Scappini in direzione di Pordenone, Magnaghi verso Gubbio, Costantino al Teramo. E il Sud Tirol? In piedi la pista che porta a Leonardo Perez del Cosenza.

Il Teramo ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista Luigi Giorgi. L'ex Spezia ha superato le visite mediche odierne e ha firmato l'accordo con la società. Classe 1987 per 186 centimetri d’altezza, ha disputato 77 partite in carriera nella massima serie con le maglie di Novara, Siena, Palermo, Atalanta e Cesena e 145 tra i adetti con Ascoli e Spezia.

Feralpi e Vicenza si contendono il difensore del Padova Sergio Contessa.