Rimini, al Sigep la finale di "Artista del Panino 2018" per eleggere i migliori sandwich gourmet

Attualità

Rimini

| 18:12 - 08 Gennaio 2019

Il panino vincitore dell'edizione 2017.

Grande attesa per la finale di “Artista del Panino 2018”, il fortunato concorso dedicato al pasto veloce e più gustoso della tradizione italiana, promosso dal brand Agritech® di Vandemoortele Italia in collaborazione con la rivista Bargiornale.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, dove hanno trionfato i due baristi Giorgio Borrelli di Cagliari e Marco Carrieri di Carosino (Taranto), è tutto pronto per la sfida decisiva della gara 2018 che si terrà martedì 22 Gennaio 2019 al Sigep di Rimini, allo stand dell'azienda: Pad B7, stand 080, dalle ore 14,30. I dieci finalisti in gara , dei quali 3 donne, dovranno preparare la propria ricetta gourmet ispirandosi a un tema a scelta fra tradizionale regionale, dal mondo e veg in un tempo massimo di 15 minuti (10 per la realizzazione della ricetta e 5 per il set up della propria postazione). Di seguito, una giuria d’eccezione composta da chef Rubio, Moreno Cedroni, 2 Stelle Michelin, e Sonia Peronaci, fondatrice del celebre sito di cucina Giallozafferano.it, valuterà gli elaborati in merito a gusto, originalità e presentazione.



Presenta la manifestazione Valentina Scarnecchia , food blogger nota per aver partecipato ai programmi tv record di ascolti "La terra dei cuochi" e "Cuochi e fiamme".

L’hashtag #farciscilotu nel logo dell'evento sarà in tutta la comunicazione social.