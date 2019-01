Rimini Calcio, ufficiale l'acquisto dell'attaccante Piccioni dal Teramo

Sport

Rimini

| 17:24 - 08 Gennaio 2019

Gianmarco Piccioni e il ds del Rimini Pietro Tamai.

Il Rimini Calcio ha concluso l'acquisto dell'attaccante Gianmarco Piccioni, a secco di reti quest'anno a Teramo, 10 reti in 33 partite nel campionato 2017-18 a Santarcangelo. Originario di San Benedetto del Tronto e figlio dell'ex centrocampista Enrico Piccioni, è un attaccante centrale di piede mancino che all'occorrenza può giocare anche in appoggio a un centravanti. Classe '91, ha firmato con il Rimini un contratto fino a giugno. Il neo acquisto si unirà ai compagni mercoledì 9 gennaio per preparare la sfida con la Triestina di sabato 19 gennaio. Nei giuliani assente per squalifica il difensore Lambrughi.