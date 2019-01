Ciclismo e solidarietà, venerdì 25 speciale serata per Michael Antonelli

Attualità

Rimini

| 17:09 - 08 Gennaio 2019

Tutti insieme uniti in unico abbraccio per partecipare alla serata speciale di solidarietà dedicata a Michael Antonelli promossa dalla Società Sportiva Juvenes in collaborazione con i 'Nuovi Serenissimi' e 'Io sto con Bryan' programmata per il giorno Venerdì 25 gennaio 2019 alle ore 20,00 al Ristorante Royal le Terrazze- Centro Commerciale Azzurro di Serravalle Rsm. Una cena di beneficenza e Lotteria con ricchi premi il cui ricavato sarà donato alla Famiglia di Michael e per essere sempre vicini con l’amicizia e l’affetto allo sfortunato corridore e ai suoi Familiari.

Saranno messi in palio numerosi premi provenienti dallo slancio e la spontaneità dei tanti sostenitori e amici che condividono l’iniziativa benefica. Gli organizzatori raccomandano di prenotare entro il 20 gennaio 2019 ai numeri indicati: 331 2887407 – 335 7346975 – 338 1009997. Hanno già aderito all’evento le Società Ciclistiche Romagnole dei Comitati Provinciali FCI di Rimini e Forlì Cesena.