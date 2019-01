Calcio C, ufficiale il passaggio dal Monza alla Feralpi di Guidetti. Piccioni, si attende la fumata bianca

Sport

Rimini

| 16:40 - 08 Gennaio 2019

Il mercato di serie C sta entrando nel vivo: nella foto Guidetti (dal sito ufficiale del Monza).

Adesso c'è anche l'ufficalità: la Feralpisalò ha annunciato ufficialmente di aver acquisito, a titolo definitivo dal Monza il capitano Luca Guidetti. Il centrocampista si è già messo a disposizione del tecnico Toscano già martredì alla ripresa degli allenamenti. Ha sottoscritto un contratto fiio alla fine del 20120 con opzione per la stagione successiva.

Per quanto riguarda Gianmarco Piccioni, nel primo pomeriggio il procuratore Rossetti ha ammesso l'intrusione in extremis di altri due club di serie C per il suo assistito, ma in serata è attesa la fumata bianca. Si stava lavorando attorno ai dettagli.



Intanto il centrocampista Lorenzo Remedi della Pro Piacenza, tra i candidati a vestire la maglia del Rimini, si è aggrehgato all'Arezzo in attesa di un possibile ingaggio.

L'Imolese saluterà nei prossimi giorni Kristaps Zommers, guardiapali lettone classe '97 di proprietà del Parma, per abbracciare Alessandro Turrin, pari età dell'Atalanta, nella prima parte di stagione autore di 4 presenze con la maglia della Virtus Francavilla.

Il terzino Nicolò Sperotto torna a vestire la maglia della Fermana. Il terzino mancino classe '92, che aveva giocato con i canarini già nella scorsa stagione, ha sottoscritto con il club marchigiano un contratto fino a giugno 2020. Sperotto è già a disposizione di mister Destro.

Il Gubbio, verificato che non può arrivare a Rocco Costantino (pare che vada a Pescara che poi lo girerebbe in prestito al Teramo) né a Sacha Cori (Sud Tirol o Albinoleffe), sparerà le sue cartucce investendo partge del malloppo incassato dalla cessione di Marchi al Monza su Simone Magnaghi.