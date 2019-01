VIDEO L'addio a Don Armando, folla ai funerali. Il Vescovo: "E' stata la storia di cinque parrocchie"

| 16:33 - 08 Gennaio 2019

La chiesa di Talamello stipata in ogni spazio e tante persone sul sagrato, all'esterno, per l'ultimo saluto a Don Armando Evangelisti, lo storico parroco deceduto all'età di 85 anni nel pomeriggio di sabato 5 gennaio. A officiare la cerimonia è stato il vescovo Andrea Turazzi, che ha voluto rimarcare quanto Don Armando si fosse speso, in vita, anche per i giovani della comunità di Talamello. "E' stata la storia di cinque parrocchie", ha detto durante la commovente omelia. Alla cerimonia hanno assistito una ventina di sacerdoti di diverse diocesi fuori Provincia e le istituzioni cittadini, tra le quali il sindaco Francesca Ugolini, il capitano dei Carabinieri di Novafeltria Silvia Guerrini e il comandante della Polstrada di Novafeltria Pierluigi Germani. L'assessore Gianluca Zucchi, al termine della cerimonia, ha commentato: "La moltitudine di persone presente al rosario e al funerale è segno di quanto Don Armando abbia fatto per tutta la comunità di Talamello e per la vallata. E' stata una cerimonia molto emozionante, con una grande partecipazione da parte di tutti". All'uscita del feretro dalla Chiesa di Talamello è partito uno scrosciante applauso, mentre alcuni palloncini bianchi sono stati liberati in cielo.