Via gli obsoleti lampioni, a Riccione montati led a risparmio energetico

Attualità

Riccione

| 14:43 - 08 Gennaio 2019

Lavori all'illuminazione pubblica in via Romagna a Riccione.



Oltre 200 lampioni destinati a diventare nuovi punti luce di ultima generazione.

Dal 7 gennaio infatti è partito da Via Romagna il piano di sostituzione lampade della città con illuminazione a led in grado di garantire una maggiore resa e un risparmio considerevole in termini di consumo. Step successivi i viali Panoramica, Santorre di Santarosa, via dell’Ecologia e strade limitrofe del quartiere Raibano. Si tratta di interventi che precedono o fanno seguito a lavori di asfaltatura in modo da garantire riqualificazioni e miglioramenti degli assi viari in modo omogeneo. Per gli interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di pubblica illuminazione l’amministrazione destinerà 500.000 euro, come da programma triennale del lavori pubblici 2019-2021. La prospettiva è arrivare alla sostituzione graduale della illuminazione pubblica con lampade a led di ultima tecnologia. Agli interventi in corso o in programma eseguiti da squadre di tecnici Hera ne seguiranno altri che interesseranno l’arredo urbano dei quartieri con piani mirati aumentando il numero dei lampioni laddove in generale se ne riscontri la necessità o sostituendo, i corpi luminosi di interi viali.