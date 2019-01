Riccione, Kruger dei Nobraino e Garaffoni per un insolito Rodari

Eventi

Riccione

| 14:21 - 08 Gennaio 2019

Il cantautore Lorenzo Kruger, voce dei Nobraino.

Un insolita serata di teatro quella di Giovedì 10 Gennaio allo Spazio Tondelli di Riccione.

Il cantautore Lorenzo Kruger, voce dei Nobraino, e l'attore e regista Giacomo Garaffoni, già attivo con Teatro Valdoca e Socìetas Raffaello Sanzio, metteranno in scena un adattamento di Rodari poco convenzionale e per nulla scontato denominato "Favole Interrotte al Telefono". Con l’irriverenza che li contraddistingue, i due daranno voce a un superclassico della letteratura per l’infanzia cercando di portare l'intento di fantasia e creatività originale in un contesto contemporaneo. Fatto di solitudini, frustrazioni e distanze; ma anche di genitori ostinati a restare figli e di figli fin troppo adulti.

Lo spettacolo è il primo di una serie di appuntamenti del cartellone del Tondelli curati da We Reading, il format di letture e lettori non convenzionali che sta riscuotendo successo in giro per l’Italia. Ingresso 10€, inizio ore 21:30. Prevendita sul circuito LiveTicket.it e biglietteria del teatro.