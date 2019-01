Rimini, girava armato di pistola con colpo in canna pronto a far fuoco

Cronaca

Rimini

| 14:06 - 08 Gennaio 2019

La pistola sequestrata dai Carabinieri.

Un 43enne campano, pluripregiudicato, è stato fermato dai Carabinieri di Rimini in quanto trovato in possesso di una pistola calibro 9 con 9 colpi nel caricatore, uno inserito in canna pronto a far fuoco. L'uomo dovrà rispondere di porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo. Nella serata di sabato i Militari lo hanno notato a Rimini mentre passeggiava, ma soprattutto dopo aver cambiato il senso di marcia alla vista dell'automobile dei Carabinieri. A quel punto è scattato il controllo, prima del quale il 43enne era decisamente nervoso: un'agitazione giustificata dal possesso della pistola. Non sono noti i motivi per i quali portasse con sé l'arma.