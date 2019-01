Dai Negramaro a Marco Mengoni, ecco i protagonisti in musica del 2019 di Rimini

Eventi

Rimini

| 12:56 - 08 Gennaio 2019

La band Negramaro, che si esibirà a Rimini il 14 febbraio 2019.

Il 2019 si annuncia un anno d’oro per la musica a Rimini. In un mare di eventi che da sempre contraddistingue la capitale delle vacanze, ecco un selezione dei concerti live più attesi. Da Jovanotti che sbarca sulla spiaggia con il suo Jova Beach Party ai Negramaro, da Carboni alla Bertè, da Raf e Tozzi fino a Marco Mengoni e Silvestri.



A Rimini continuano gli appuntamenti con i nomi prestigiosi della musica italiana: ricco il programma di concerti a partire dal mese di gennaio tra RDS Stadium e il rinato Teatro Galli. Si inizia con un appuntamento tutto riminese che vede al centro la presentazione l’album d’esordio di Federico Mecozzi, violinista e polistrumentista riminese da nove anni al fianco di Ludovico Einaudi. "Awakening", che vuol dire "risveglio", sarà presentato sabato 26 e domenica 27 gennaio in prima assoluta al Teatro Galli. Una ribalta importante per un artista come Mecozzi abituato a calcare i palcoscenici internazionali, grazie alla sua ormai lunga collaborazione con Einaudi, ma che mantiene solido il legame con la sua terra (Info: 0541 793811, biglietteriateatro@comune.rimini.it).



Il giorno di San Valentino, giovedì 14 febbraio, la band guidata da Giuliano Sangiorgi si esibirà dal vivo con la prima tappa a Rimini del tour indoor ‘Amore che torni’. I Negramaro hanno scelto Rimini per lanciare il loro tour nei palzzetti (ore 21, ingresso a pagamento, info: 0541.395698).



Luca Carboni atterra nei teatri italiani con Sputnik Tour e sarà al Teatro Galli di Rimini il 6 aprile 2019. Il pop d’autore di Luca Carboni nel live sorprende con uno show colorato, dove luci e laser emergono da un maxischermo digitale. Le immagini raccontano e amplificano il lavoro musicale, fotografie della propria carriera si uniscono a quelle che hanno segnato la storia da sessanta anni fa ad oggi. Per i suoni, l’artista ha voluto una situazione molto elettronica figlia dell’ultimo album, accompagnata da momenti più acustici o più elettrici. Sul palco è con la sua band: Antonello Giorgi alla batteria, Ignazio Orlando al basso, Mauro Patelli e Vincenzo Pastano alle chitarre, Fulvio Ferrari Biguzzi alle tastiere (info e biglietti: Pulp Concerti 3290058054).

LiBerté è il nuovo album di Loredana Berté che arriva il 14 aprile sul palco dell'RDS Stadium di Rimini per presentare i nuovi brani dell’album inedito uscito nell’autunno 2018 e ripercorrere il repertorio dei suoi più grandi successi (ore 21.15. Info: 0541.395698).



Due grandi artisti italiani che con le loro canzoni hanno fatto ballare tutto il mondo, ma soprattutto due amici: Raf e Umberto Tozzi hanno scelto Rimini per l’anteprima assoluta, il prossimo 30 aprile, del loro tour insieme. Infatti, dopo la presentazione del nuovo brano inedito ‘Come una danza’, saranno protagonisti del tour che li vedrà per la prima volta insieme e che farà cantare e ballare il pubblico dei palasport delle principali città italiane (ore 21. Info e prevendite: Pulp concerti 3290058054).



Marco Mengoni include ancora una volta Rimini tra le date del suo nuovo tour e sarà sul palco dell'RDS Stadium il 29 maggio. Al centro del nuovo tour che partirà in primavera, i pezzi del nuovo album ‘Atlantico’, uscito il 30 novembre scorso e che è figlio di viaggi, influenze e suggestioni raccolte in giro per il mondo dal cantante negli ultimi due anni (ore 21 Info: 0541.395698).



La prossima estate torna a Rimini anche Jovanotti con un vero e proprio happening unico che vede la spiaggia come grande quinta naturale per un evento memorabile: Jova Beach Party. Non solo un concerto, ma un grande villaggio dedicato alla musica e non solo, tra ‘live’, ospiti a sorpresa, animazioni e un’area giochi per i più piccoli che sbarca sulla spiaggia di Rimini Terme il 10 luglio, in stretta sintonia con la natura, la spiaggia e il mare. Jova Beach Party è, infatti, a fianco del WWF, contro l'inquinamento del pianeta, in particolare con il WWF PlasticFree Tour (alle ore 14.00 ingresso a pagamento. Info: 02.760851 info@tridentmusic.it).



Nuova avventura per Daniele Silvestri che ritorna nel 2019 con una lunga tournée nei palasport, che scandisce i 25 anni di carriera e un nuovo progetto discografico che uscirà in primavera. Cantautore, polistrumentista, produttore, Silvestri sarà a Rimini, all'RDS Stadium, il 9 novembre 2019 (info e prevendite pulp concerti 3290058054).



Il Commento del Sindaco Andrea Gnassi: "Il 2019 si annuncia un anno d’oro per la musica a Rimini. Un grande palcoscenico dei ritmi e dei migliori artisti nazionali e internazionali, con eventi speciali, in una città fortemente dinamica e moderna. Concerti di musica internazionale, spettacoli nei contenitori culturali del centro che abbiamo restaurato, un sistema senza uguali di ricettività turistica e servizi fanno di Rimini un punto di riferimento tutto l'anno, anche in inverno, nel panorama degli eventi live, anche grazie a un’offerta a cui partecipa e collabora l’intero sistema riminese".