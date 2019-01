Concludere affari in minor tempo: a Rimini una 'palestra' per gli imprenditori

Attualità

Rimini

| 12:23 - 08 Gennaio 2019

Paola Aronne, presidente di Business Tasting 2.0 e PerEvolvere (al centro).

‘Cosa succederebbe ai tuoi affari e al tuo fatturato se riuscissi a creare fiducia con i clienti in meno tempo?’ E’ questa la domanda alla quale verrà data una risposta durante il seminario gratuito (3+1 Sistemi per chiudere più affari costruendo fiducia in meno tempo) promosso da ‘Business Tasting 2.0’ e da ‘PerEvolvere in Rete’. Una vera e propria palestra per gli imprenditori del territorio riminese desiderosi di conoscere nuove strategie e soluzioni per ottimizzare il loro tempo e giungere quindi in maniera più rapida ad un accordo con il cliente. L’evento si svolgerà sabato 12 gennaio 2019 al Gros di Rimini (via Coriano 58) dalle 9 alle 13.30. Ad accogliere imprenditori e professionisti saranno Paola Aronne, esperta di relazioni di fiducia, presidente di Business Tasting 2.0 e PerEvolvere, e Andrea Conti, ceo di Big Rocket. Nel corso dell’evento verranno analizzati e approfonditi sistemi e strategie imprenditoriali. Il tutto finalizzato ad un solo obiettivo: accrescere il rapporto di fiducia con il cliente e consentire all’azienda di perseguire più affari in meno tempo. Il seminario, esclusivamente su invito, è riservato ai partner che nel corso del 2018 hanno sostenuto le iniziative di Business Tasting.

L’iniziativa del 12 gennaio farà da apripista all’inaugurazione, a fine mese, di ‘PerEvolvere in Rete’, il primo incubatore privato per imprenditori che vogliono potenziare il loro business costruendo un sistema aziendale basato principalmente sulla fiducia e sulla rete di partner. Nelle scorse settimane lo staff di Business Tasting ha accuratamente selezionato le decine di candidature degli aspiranti partecipanti. Da gennaio fino a dicembre 2019 gli imprenditori selezionati potranno accedere ad un percorso di formazione intensivo con 22 sessioni a cura di 11 formatori specializzati. ‘PerEvolvere in Rete’ si svolgerà tra Rimini e Coriano e spazierà attraverso vari argomenti: dalla costruzione e gestione del team alla realizzazione di format operativi, dalla strategia commerciale alle pubbliche relazioni, dalla leadership positiva alla capacità di negoziazione.

“Imparare a gestire la fiducia come valore economico è fondamentale – spiega Paola Aronne, presidente di Business Tasting e di PerEvolvere in Rete –. E’ la fiducia a generare relazioni economiche e non il contrario. La concretezza del ‘sapere fare’ implica un continuo adeguamento delle nostre aziende e di quello che vendiamo a modelli di sostenibilità umana: un costante aggiornamento nel cercare metodi smart, semplici, efficaci, per migliorare la redditività delle imprese”.