Nidi e scuole d'infanzia comunali a Rimini, da mercoledì aperte le iscrizioni fino al 13 febbraio

Attualità Rimini | 12:20 - 08 Gennaio 2019 Scuola e nidi d'infanzia. Da mercoledì 9 gennaio, fino al 13 febbraio, saranno aperte le iscrizioni a nidi e scuola infanzia comunali per l'anno scolastico 2019-2020 (fatta eccezione per i bimbi nati nel 2019). Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalita': A)On line, tramite il sito B) Presso l'Ufficio Iscrizioni del Comune di Rimini in via Ducale 7/9. 0541 704766 L’Ufficio Iscrizioni del Comune di Rimini è disponibile per eventuali chiarimenti nei seguenti orari: · dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 · i pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Il modulo di iscrizione in autocertificazione, compilato in ogni parte, potrà essere consegnato a mano, all’Ufficio Scuole e Nidi d’Infanzia, Via Ducale, 7 su appuntamento. Obbligo vaccinale: Si ricorda che costituisce requisito di accesso la regolarità rispetto all’obbligo vaccinale ai sensi del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.