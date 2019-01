San Giovanni in Marignano, finti i lavori di adeguamento sismico alla scuola infanzia di Santa Maria

Attualità

12:04 - 08 Gennaio 2019

Nuova aula per motoria alla scuola materna.

Da lunedì 7 gennaio la campanella ha suonato anche per la terza sezione di Santa Maria in Pietrafitta.

Si sono infatti conclusi gli interventi di adeguamento sismico sulla struttura preesistente, consistenti nella fasciatura del cemento armato con fibra di carbonio, ed è stato realizzato l’ampliamento, con la costruzione di una nuova sezione, un blocco bagni ed un’aula speciale per attività multi-disciplinari, tra le quali quella motoria. Inoltre gli ambienti della parte preesistente sono stati riorganizzati, prevedendo, oltre alle due aule, anche gli spogliatoi del personale, l’aula ed il bagno insegnanti, andando dunque a riqualificare la scuola nel suo complesso, con un investimento complessivo di circa 500.000,00 €.

La scuola è stata inoltre dotata di nuovi arredamenti acquistati da Auser, grazie ai proventi delle donazioni a La Casa Matta, la realtà operante a San Giovanni in Marignano, in Piazza Silvagni, in cui è possibile portare indumenti, oggettistica ed altro non più in uso, cui dare nuova vita.

Gli arredi acquistati, per un importo complessivo di circa 20.000,00 €, sono in particolare: 6 tavoli rettangolari, 30 sedie bimbi, sedie adulti, 4 armadi-spogliatori da 8 posti, 8 panchine in legno, 4 mobili a giorno divisori, 1 mobile per aula insegnanti, 1 casellario, appendiabiti, 1 libreria con ruote, una bacheca, materiali per laboratorio (cavalletto, lavagna luminosa, angolo cucina, tunnel morbido…).

Durante l’inaugurazione verranno presentati gli interventi effettuati e sarà possibile vedere i nuovi ambienti ed arredamenti.

L'inaugurazione è stata pensata nella giornata di sabato, così da permettere a tutta la cittadinanza di partecipare e prendere visione della valorizzazione ed incremento del patrimonio pubblico.