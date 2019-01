Occhio alle telefonate truffa: si spacciano per medici e chiedono informazioni sulla casa

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:10 - 07 Gennaio 2019

Lunedì 7 gennaio alcuni sammarinesi hanno chiamato la UOC - Medicina Fisica e Riabilitativa dell’ISS, riferendo di essere stati contattati telefonicamente da delle persone che si sono spacciate per personale sanitario. In italiano, ma con palese accente straniero, hanno chiesto informazione su dati personali, sanitari e anche sull'ubicazione delle abitazioni. Le persone sono state invitate dall'ISS di rivolgersi alle forze dell'ordine. In una nota l'ISS precisa che il personale non sta chiamando a casa degli assistiti, né tantomeno chiederebbe indicazioni sull'ubicazione della casa.