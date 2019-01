Senza patente, evade dai domiciliari e guida un'auto. Nuovamente arrestato

Cronaca

| 15:11 - 07 Gennaio 2019

Evade dai domiciliari e si mette alla guida di un'automobile pur non avendo mai conseguito la patente. Un 25enne residente a Gradara è stato fermato per un controllo dalla Polizia Stradale, alle 23 di venerdì 4 gennaio, in via Fiume a Cattolica: si trovava a bordo di una Mini Cooper e trasportava come passeggero un 30enne napoletano risultato domiciliato presso una struttura non protetta di Firenze. Quest'ultimo non aveva documenti con sé, mentre il conducente ha mostrato alla Polizia Stradale la sola carta di identità, spiegando che l'auto era della fidanzata e che aveva dimenticato la patente a casa. Le sue giustificazioni non hanno convinto gli agenti, che hanno effettuato gli accertamenti, al termine dei quali il 25enne è stato arrestato e sanzionato amministrativamente di 5110 euro per guida senza patente. Il giudice ha disposto nuovamente, nei confronti del 25enne, i domiciliari, aggiungendo però 1 mese e 10 giorni per l'evasione "pre-epifania". La Mini Cooper, risultata effettivamente di proprietà della fidanzata, è stata sottoposta a fermo amministrativo per 3 mesi.