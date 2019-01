La Befana a San Giovanni è arrivata sulla mitica 'Topolino'. Ecco i biglietti vincenti della lotteria

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:48 - 07 Gennaio 2019

Immagini degli eventi natalizi di San Giovanni in Marignano (edizione 2018-19).

Tantissimi bambini e famiglie hanno partecipato alla Festa della Befana di domenica 6 gennaio. Il tradizionale evento di San Giovanni in Marignano, che si ripete da più di 30 anni in Piazza Silvagni è l'occasione per i bimbi di ricevere in dono le calze della Befana, a cura dell'Amministrazione comunale.



L'evento è reso possibile dall'importante apporto dell'Associazionismo: la Nuova Polisportiva A. Consolini ASD​ che fin dalle prime edizioni regala ai bambini un simpaticissimo viaggio per le vie di San Giovanni con il trenino, la Pro Loco San Giovanni in Marignano​ che con i suoi Elfi di Natale ha gestito la consegna dei pacchi, proposto la pesca ed il Ristoro degli Elfi, mentre la Befana si prestava alle foto con i bimbi, i volontari della Biblioteca Sgm Comunale​ presenti con i laboratori a tema, ed il Moto Club "Enzo Vanni" che ha accompagnato la Befana a bordo di una topolino degli anni 40.



A completare la cornice di festa, la merenda a cura dell'Associazione commerciale Granaio dei Malatesta SGM - Centro Commerciale Naturale​, che ha dato a tutti appuntamento alle 16.00 per l'estrazione dei biglietti vincenti del FantaNatale. L'estrazione è stata realizzata da 10 bimbi che si sono letteralmente tuffati nella cassa contenente le circa 45.000 cartoline, scegliendone una a testa, alla presenza del funzionario camerale e di tantissimi curiosi in trepidante attesa di sapere se fossero tra i fortunati vincitori di questa edizione tutta digitale.



Il Sindaco Daniele Morelli ha salutato i presenti cogliendo anche l'occasione per "ringraziare le Associazioni, il commercio e tutte le realtà che hanno reso possibile un Natale partecipato, condiviso e sentito, per tutti i marignanesi, soprattutto i più piccoli. Gli eventi marignanesi permettono sempre di respirare un clima di collaborazione, gioia e serenità che ci auspichiamo anche tutti i cittadini abbiano avvertito. A questo punto vi aspettiamo presto a San Giovanni con i prossimi eventi in programma!".



Ecco dunque i nominativi dei 10 vincitori del FantaNatale:



• Ferri Lorenzo - 1° Estratto - Decimo Premio: eBOOK READER Kobo AURA H2O ComfortLight PRO, Impermeabile, schermo 6.8", 8GB, colore Nero (valore di euro 130,00)

• Della Chiara Teresa - 2° Estratto - Nono Premio: TABLET Samsung GALAXY TAB A, schermo 10.1", 32GB, SIM 3G e 4G, colore Grigio, Sistema operativo Android 6.0, RAM 2GB (valore di euro 250,00)

• Valeria Di Giovanni - 3° Estratto - Ottavo Premio: Microsoft XBOX ONE S 1TB, colore Bianco, 2 controller (valore di euro 300,00)

• Rosalia Martini - 4° Estratto - Settimo Premio: MULTICOOKER Moulinex COOKEO + CONNECT, Capacità 6 lt, 150 programmi automatici, Potenza1200 W, Display incorporato, contenitore in Ceramica (valore di euro 320,00)

• Lorenzi Elvina - 5° Lorenzi Elvina Estratto - Sesto Premio: MULTICOOKER Moulinex COOKEO + CONNECT, Capacità 6 lt, 150 programmi automatici, Potenza1200 W, Display incorporato, contenitore in Ceramica (valore di euro 320,00)

• Gabriella Merli - 6° Estratto - Quinto Premio: ASPIRAPOLVERE ROBOTICO iROBOT Roomba 681, senza sacchetto, colore Nero, supporta superfici come Tappeto/Linoleum/Piastrelle, Rilevamento scale, Ritorno alla stazione base automatico (valore di euro 345,00)

• Elena Monaco - 7° Estratto - Quarto Premio: Sony PLAYSTATION 4, 500GB chassis F, colore Nero, incluso FIFA 19, 2 controller (valore di euro 380,00)

• Andrea Scola - 8° Estratto - Terzo Premio: COMPUTER PORTATILE ASUS ZenBook UX310UF-FC038T, colore Grigio, schermo 13.3", risoluzione display 1920x1080 Pixel, processore 1,80 GHz Intel® Core™ i7-8550U, Sistema operativo incluso Windows 10 Home, RAM 8GB, SSD 512GB (valore di euro 890,00)

• Simona Magnanelli - 9° Estratto - Secondo Premio: Apple iPHONE XR, schermo 6.1", 64GB, Doppia SIM 4G, colore Nero, Sistema operativo iOS 12 (valore di euro 890,00)

• Debora Calcagnini - 10° Estratto - Primo Premio: Samsung SMART TV 55", 4K Ultra HD Wi-Fi, colore Argento, risoluzione del display 3840x2160 pixels (valore di euro 1.390,00).



I premi vanno ritirati presso Gioielleria Franco Leardini e Fioreria d'Arte-Bomboniere di Monica Mazzini.