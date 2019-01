Lotteria Italia, venduti a Rimini due tagliandi vincenti: premi da 25mila e 50mila euro

Attualità

07 Gennaio 2019

Biglietti della Lotteria Italia.

La Dea bendata bacia la Campania e volge il suo sguardo anche verso Rimini. I primi tre super-premi della Lotteria Italia 2018-2019 finiscono tra Salerno e Napoli. Il biglietto da 5 milioni di euro, infatti, è stato venduto a Sala Consilina, nel Salernitano, mentre il secondo da 2,5 milioni e il terzo da 1,5 milioni arrivano rispettivamente da Napoli e Pompei. A completare la cinquina dei premi cosiddetti di prima categoria sono Torino, che conquista il montepremi da 1 milione di euro, e Fabro, in provincia di Terni, che porta a casa invece 500 mila euro.

A Rimini sono stati venduti due biglietti vincenti di "seconda categoria" per così dire, ma che comunque faranno la felicità dei vincitori. Uno dei 50 tagliandi che assegnano il premio di 50mila euro è stato venduto proprio nella cittdina romagnola: F 390919 è il numero abbinato. L'altro tagliando è uno dei 150 vincitori del ragguardevole premio da 25mila euro: N 488731.

I vincitori, come ricordano le agenzia specializzate Agipronews e Agimeg, avranno ora 180 giorni per riscuotere i premi, per evitare clamorose dimenticanze come quella del 2009 quando non venne ritirato addirittura il primo premio da 5 milioni di euro vinto a Roma e messo poi in palio l'anno successivo. Dal 2002 non sono stati riscossi premi per oltre 27,2 milioni di euro.