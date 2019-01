Basket C Gold, gli eroi di RBR tornano umani: sconfitta in casa contro Fiorenzuola

Sport

Rimini

| 23:22 - 06 Gennaio 2019

Francesco Bedetti MVP del match con 22 punti e 8 rimbalzi (Foto Aldo Sgroi).

Anche gli eroi, i superoi finiscono al tappeto. E' accaduto ai gladiatori di RBR nella giornata della ripresa del campionato dopo lo stop natralizio che evidentemente ha fatto perdere il ritmo alla squadra di Bernardi peraltro trovatasi di fronte un avversario - il Fiorenzuola - in giornata di grazia. Così ora i biancorossi sono sempre al comando ma in coabitazione a quota 20 con Bologna Basket 2016.

Gli ospiti mantengono un largo vantaggio fino a sette minuti dal termine, quando RBR reagisce di rabbia e tenta una disperata rimonta che fallisce però di un soffio. MVP Francesco Bedetti con 22 punti e 8 rimbalzi (foto Aldo Sgroi), ma molto bene anche Broglia (19, 67% dal campo).

La partita comincia in modo piuttosto equilibrato ma Cunico da 3 punti fa +7 Fiorenzuola. Gli ospiti rifilano un parziale di 7-0 nel secondo quarto che lancia il primo allungo pro-ospiti. La schiacciata di Moffa ed i liberi dei fratelli Bedetti diminuiscono lo svantaggio fino a 4 lunghezze, ma la beffarda tripla di Colonnelli a fil di sirena ricaccia indietro i biancorossi. Al rientro dagli spogliatoi i tifosi vengono sorpresi dalla notizia dell’espulsione di coach Bernardi per proteste contro un arbitro negli spogliatoi. Fiorenzuola macina gioco e si porta sul +14, ma RBR non ne vuole sapere e con il canestro di Francesco Bedetti si riporta sul 41-47. Gli ospiti però sono dei cecchini da 3 punti: 7 triple realizzate solo in questo terzo quarto e finale che si preannuncia complicato per i padroni di casa. Rimini ha una reazione d'orgoglio e di rabbia e con la tripla di Broglia si rifà sotto a 8 punti di distanza. Luca Bedetti fa -6, Broglia -4 ma Bianchi sbaglia di pochissimo il layup in contropiede che avrebbe portato al -2. A poco serve la tripla allo scadere di Francesco Bedetti, Fiorenzuola esce vincitrice.

RBR: Vandi NE, Bianchi 4, Pesaresi, Moffa 7, Ramilli 3, Rivali 7, Bedetti L. 8, Guziur NE, Bedetti F. 22, Chiari NE, Saponi (C) 5, Broglia 19. All. Bernardi, Brugè.

FIORENZUOLA: Galli 10, Sichel 6, Fellegara, Zucchi NE, Cunico 3, Dias, Colonnelli 19, Sprude 15, Marletta, Lottici M. 11, Yabre 5, Sabbadini 8. All. Lottici S., Mambretti.

PARZIALI: 12-19, 31-40, 48-65

PROSSIMO APPUNTAMENTO Domenica 13 gennaio ore 18 al palasport Flaminio match contro Pol. L'Arena Montecchio, partita valida per la prima giornata del girone di ritorno.