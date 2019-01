Calcio Eccellenza: Marignanese ferma al palo, il Cotignola corsaro con gol di Bazhdari (0-1)

Sport

San Giovanni in Marignano

| 20:36 - 06 Gennaio 2019

La rosa della Marignanese 2018-19.

MARIGNANESE: Azzolini, Salvatori (dal 73’ Massari), Dominici, Conti, Samba (dal 76’ Pensalfine), Sanchini (dal 57’ Tontini), Carnesecchi, Fabbri, Donati, Crescentini (dal 70’ Mazzoli) , Notariale (dal 57’ Santoni).

A disp.: Gargamelli, Grandoni, Moretti, Generali. All.: Lilli

COTIGNOLA: Bartolini, Leonardi (dal 89’ Leoni), Carapia, Serra, Orlando, Manaresi, Mengozzi (dal 81’ Hdada), Paganelli, Bazhdari (dal 86’ Sebastiani), Fabbi, Tamburini (dal 90’ Gardini).

A disp.: Masetti, Camorani, Merli, Sejko, Riviello. All.: Folli

ARBITRO: Astorino.

MARCATORI: Bazhdari al 21’

NOTE: recupero 2’, 5’. Ammoniti: Salvatori, Leonardi, Mazzoli, Hdada.



Nella prima gara del 2019, la Marignanese viene sconfitta in casa 1-0 dal Cotignola. Al 16’ Carnesecchi trova in area Salvatori che calcia alto sopra la traversa. Cinque minuti dopo il vantaggio del Cotignola: corner di Manaresi, Bazhdari stacca da solo in mezzo all’area e batte Azzolini. Al 31' Carnesecchi servito da Crescentini calcia a lato. Ci prova ancora la Marignanese nel secondo dei due minuti di recupero concessi dall'arbitro, ma il colpo di testa di Donati non inquadra il bersaglio. A inizio ripresa spinge ancora la squadra di casa, ma i tentativi di Carnesecchi e Santoni non spaventano la difesa ospite. Al 75' invece è la traversa a respingere un tiro cross di Carnesecchi. Al 76’ su un rimpallo Fabbri ci prova in rovesciata ma il suo tiro finisce a lato. Secondo legno per i locali all'87' con il palo a respingere il sinistro di Donati.