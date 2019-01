Calcio Promozione: clamorosa disfatta per il Morciano, sconfitto 5-0 a Russi

Sport

20:31 - 06 Gennaio 2019

Il Morciano 2018-19.

U.S. RUSSI: Casadio, Rava (40’ st Diop), Fontana (35’ st Magnani), Godoli (30’ st Babini), Magari, Tassinari, Lombardi (23’ st Consalvo), Calderoni, Filippi (45’ st Spazzoli), Gualandi, Placci.

A disposizione: Lolli, Sartoni, Bazzoli, Martini. All. Candeloro.

MORCIANO: Marconi, Rapazzetti, Ubaldi (35’ st Bartolini), Monaldi, Tenti, Rocchetti (10’ st Molfetta), Volponi (30’ st Ingrosso), Sperandio, Baki, Ragno (36’ pt Longoni), Simoncelli

A disposizione: Vizzo, Torre, Muccini, Salvi, Subashi. All. Pessina.

ARBITRO: Chis di Imola (Assistenti: Saccone di Forlì e Bisognano di Imola).

RETI: 11’ pt Tassinari, 12’ pt Placci, 45’ pt, 12’ st Filippi, 22’ st Lombardi

NOTE: ammoniti Monaldi, Tenti, Rava

Ricomincia il campionato, il girone di ritorno, in campo Russi contro Morciano; gli arancioni in cerca di punti raggiungere un buon piazzamento in classifica mentre gli ospiti in cerca di punti salvezza. In questo giorno della Befana è il Russi a trovare le caramelle nella calza, che con un netto 5-0 si aggiudica i tre punti in palio, al Morciano non rimane che guardare. Bastano 12 minuti al Russi per raggiungere il doppio vantaggio: il primo gol è all’11’ con un’incornata vincente di Tassinari su calcio d’angolo, mentre il secondo, il minuto successivo è di Placci che conclude una ripartenza micidiale dei falchetti finalizzando l’assist dell’ottimo Filippi. Al 41’ gli ospiti provano ad accorciare le distanze ma il la palla si stampa sulla traversa lasciando il risultato invariato. Gol mangiato, gol subito ed ecco che il numero 9 arancione, neoacquisto, chiude il primo tempo con la prima gioia in arancione insaccando di testa un ottimo cross di Fontana. Il primo tempo si conclude sul 3-0 con poco da aggiungere: i padroni di casa hanno dominato su tutti i punti di vista. Al via il secondo tempo ed ecco che Filippi segna ancora, doppietta per lui, pallonetto dal limite dell’area che scavalca il portiere; nulla da fare per gli ospiti sotto 4-0. Bastano dieci minuti che anche Lombardi scrive il proprio nome nei marcatori della gara che conclude a rete l’assist di Gualandi. Sul risultato di 5-0 entrambe le squadre operano numerosi cambi per far riposare i giocatori in vista della partita della prossima settimana. La partita si conclude con questo risultato che regala un ottimo inizio anno al Russi a discapito del Morciano che incassa 5 gol; partita a senso unico come indica il risultato finale, il Russi fa la partita e riesce a finalizzare le occasioni che crea, ottima la prestazione di Filippi a cui sono bastati 57 minuti per mettere a segno una doppietta con la maglia arancione.