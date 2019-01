Calcio Eccellenza, il Cattolica inizia male il nuovo anno: ko sul campo del Sanpaimola (1-0)

Sport

Cattolica

| 19:05 - 06 Gennaio 2019

Il portiere Andrea Rossini ha debuttato tra i pali della porta del Cattolica.

Inizia male il nuovo anno il Cattolica nonostante l'inserimento dei nuovi acquisti (assente l'infortunato Bacchiocchi). La squadra di Angelini è stata sconfitta sul campo del Sanpaimola in un importnate scontro diretto per la salevzza per 1-0: rete di Colino al 21' del primo tempo. Nonostante un tempo e mezzo i giallorossi non sono riusciti a raddrizzare la partita. Con questa sconfitta il Cattolica è in zona playout a quota 20 punti assieme al Diegaro. Sono ben 10 le sconfitte della squadra giallorossa come quelle del Diegaro e del fanalino di coda Cotignola. Nessuno ha fatto peggio.



IL TABELLINO

Sanpaimola 1

Giovane Cattolica 0

Sanpaimola: Baldani, Borini, M. Alessandrini, Mengolini, Landini, Gabrielli, Strazzari (27’ st Vincenti), S. Alessandrini, Colino (29’ st Pioppo), Errani, Battiloro (44’ st Giordani). A disp.: Leoni, Visani, Pioppo, Vergani, Carettini, Maranini, Bacchilega. All.: Tinti.



Giovane Cattolica: Rossini, Scoccimarro, Marretti, Cruz, Dosio, Ceramicoli, Di Addario (27’ st Bara), Mercuri (40’ st Fiaschini), Palazzi, Sartori, Bartomioli (44’ st Amati). A disp.: Tarsi, Pasini, Casolla, Sale, Pari, Protino. All.: Angelini.

Arbitro: Poggi di Forlì.

Rete: 21’ pt Colino.

Ammoniti: Scoccimarro, Cruz, Di Addario.