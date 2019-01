Calcio D, il San Marino si arrende alla Pergolettese per 2-1: succede tutto nel primo tempo

Sport

Repubblica San Marino

| 17:47 - 06 Gennaio 2019

Il giovane centravanti del San Marino Rrasa (foto Alessandro Alessandroni).

Il San Marino cade sul campo della Pergolettese che per 2-1 pagando un avvio di partita in salita. . I padroni di casa si schierano col 4-4-2 con Fanti e Villa esterni difensivi, Lucenti e Bakayoko centrali. A centrocampo Piras a sinistra e Morello a destra con Manzoni e Panatti in mezzo mentre in attacco Franchi affianca Gullit. Il San Marino seisponde con un 5-3-2 molto difensivo e pronto a lanciarsi nelle ripartenze.



Al 4' calcio di rigore per la Pergolettese per un atterramento in area di Morello: Franchi dal dischetto non sbaglia. Al 12' Gasperi in rovesciata pareggia per il San Marino. Al 21' Morello in ripartenza sbaglia una ghiotta occasione calciando in diagonale con palla di poco fuori. Al 28' azione insistita del Pergo in avanti: Villa mette in mezzo un pallone su cui Gullit non riesce ad intervenire per una spinta, poi il tiro di Franchi viene deviato da un braccio da un difensore. Grandi reclami ma l'arbitro fa proseguire. Pergolettese padrona del campo col San Marino rintanato nella propria meta' campo. Al 34' Gullit raddoppia per la Pergolettese riporendendo una respinta del portiere dopo un suo colpo di testa.



Nella ripresa al 6' prima conclusione della ripresa ad opera di De Cristofaro per il San Marino. Tiro potente ma fuori non di molto. Al 15' Prego vicino al terzo gol con Morelli, tiro respinto dal portiere e poi Fanti riprendendo la palla calcia sul portiere. Al 22' buona occasione per Rrasa da centro area che pero' calcia alto. Al 40' rovesciata in area di Franchi per la Pergolettese con deviazione fortuita di un difensore in angolo: applausi dagli spalti.



PERGOLETTESE: Stucchi, Fanti, Villa, Panatti, Lucenti, Bakayoko, Piras (24'st Muchetti), Manzoni (10'st Bitihene), Gullit (31'st Cazzamalli), Franchi (44'st Bortoluz), Morello. A disp. Chiovenda, Manfroni, Schiavini, Sofia, Russo. All. Albertini.

SAN MARINO: Pozzi, D’addario (16' st Battistini), Marconi, Mingucci, Cola, Gremizzi, Gasperi, De Cristofaro (37'st Salcuni), Rrasa (28' st Gasperoni), Cannoni, Evaristi (9'st Spadafora). A disp. Benedittini, Cevoli, Del Sesto, Donati. All. Muccioli.

ARBITRO: Paolucci di Lanciano (Paggiola di Legnago e sig. Pedroni Davide della sez. di Schio

Reti: p.t. 5' Franchi su rig.,12' Gasperi, 34' Gullit

AMMONITI: De Cristofaro, Gremizzi, Mingucci, Lucenti, Fanti

NOTE: giornata soleggiata ma fredda, terreno in buione condizioni, angoli 4- 4, spett. 600, rec. 2+5