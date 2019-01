FOTO: il sindaco Tosi guida le befane in maschera a Riccione, spettacolare coreografia in danza

Attualità

Riccione

| 17:40 - 06 Gennaio 2019

Le befane riccionesi (tra loro si è mascherata anche il sindaco Renata Tosi).

Centinaia di bambini sono arrivati oggi pomeriggio a Riccione Paese per ritirare la calza della Befana e divertirsi con gli spettacoli in programma per la giornata di festa. A partire dalle 14.30 le tante Befane pronte per accogliere i più piccoli, tra cui si nascondevano anche il sindaco Renata Tosi, assessori e consiglieri comunali, hanno cominciato la distribuzione delle calze mentre altrettante Befane (e "Befani") di Musical Academy Riccione hanno danzato su ritmi hip hop e coreografie pensate per l'occasione da Elena Ronchetti. Contemporaneamente in piazza Unità è andata in scena la Befana dei pompieri, un vero e proprio villaggio - Pompieropoli - allestito dai Vigili del fuoco di Rimini, in collaborazione con il Comitato Riccione Paese, Croce Rosse Italiana, Polizia Municipale e la Protezione Civile, con percorsi per giovani pompieri, ponte tibetano, teleferiche, salto con il trampolino e tanti altri giochi.