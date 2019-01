Calcio Promozione: Vis Misano raggiunta all'88', con il Civitella finisce 1-1

Sport

Misano Adriatico

| 17:35 - 06 Gennaio 2019

L'esultanza dei giocatori della Vis Misano dopo il gol nella gara con il Civitella.

VIS MISANO: Ismailji, Siliquini, Politi, Antonelli, Lepri, Sanchez, Lunadei (67' Laro), Boldrini, Semprini (60' Stella), Torsani (76' Baldini), Savioli (87' Muccioli).

A disposizione: Sacchi, Fraternali, Imola, Urbinati, Urbinati M. All. Bucci.

CIVITELLA CALCIO ASD: Fiumi, Dene, Zaccarelli (86' Cucchi), Poletti (77' Tumedei), Mosconi, Prati, Ranieri (58' Giunchedi), Bellavista, Campacci (70' Marcucci), Monti, Pellegrino (58' Valli).

A disposizione: Lippi, Bance, Morigi, Fusi. All. Pressi.

ARBITRO: Montefiori di Ravenna (assistenti Monti e Patuelli di Imola).

RETI: 38' autorete Dene (C), 88' Marcucci (C).

NOTE: ammoniti Monti, Lepri, Torsani.



Al rientro dopo la sosta natalizia il Misano ospita il Civitella per la prima partita del girone di ritorno. Il primo tempo e' abbastanza bloccato, con i locali che gestiscono palla e cercano varchi nella difesa ospite. Al 2' Savioli salta il diretto avversario sulla fascia e mette un bel cross al centro, Antonietti serve la sponda per Semprini che insacca, ma il direttore di gara annulla la rete per fuorigioco del centravanti locale. Al 38' Torsani prende palla sulla trequarti, si invola in azione solitaria ed arriva sul fondo, mette un bel traversone rasoterra sul quale Dene interviene goffamente nel tentativo di anticipare Lunadei e mette il pallone alle spalle del proprio portiere sorpreso in contropiede. Il secondo tempo non e' molto diverso dal primo, la prima occasione e' per Politi al 52' che ci prova direttamente da punizione, ma il suo tiro viene respinto da un attento Fiume, al 70' invece Stella si gira bene ma trova solo il palo alla sinistra dell'estremo difensore ospite. Al primo tiro verso la porta di Ismailji il Civitella trova la rete, Marcucci si libera bene e all'88' trafigge il giovane portiere misanese regalando il pari ai suoi.



Ufficio stampa Vis Misano